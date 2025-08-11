سید غلام حسین شیرازی المعروف باوا ملنگ شاہ انتقال کر گئے
جوہرآباد (نمائندہ دنیا )کدھی کے گاؤں ڈھاک جنجوعہ کی ممتاز روحانی شخصیت سید غلام حسین شیرازی المعروف باوا ملنگ شاہ انتقال کر گئے۔
وہ سید عابد حسین شاہ مرحوم، سید اعجاز حسین شاہ کے بھائی اور سید نیاز حسین شیرازی ایڈووکیٹ مرحوم کے چچا تھے ۔ ان کی نمازِ جنازہ اڈے والی جنازہ گاہ، ڈھاک جنجوعہ میں ادا کی گئی جس میں ان کے مریدین سمیت مختلف شعبہ ہائے زندگی سے وابستہ افراد نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ مرحوم کو بابا شیرازی قبرستان میں سپردِ خاک کر دیا گیا، جہاں سینکڑوں سوگوار موجود تھے ۔