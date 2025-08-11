فیلڈ مارشل کی و جہ سے بز نس کمیونٹی میں خوشحالی آ ئیگی مرزافضل ا لر حمن ،شفیق الر حمن
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) سا بق صد ر سرگودہا چمبر آف کا مر س ا ینڈانڈسٹری مرزافضل الرحمن ایگزیکٹو ممبر سرگودہا چمبر آف کامرس اینڈانڈسٹری محمد شفیق الرحمن نے۔۔۔
صنعت وتجا ر ت سے متعلق بز نس کمیونٹی کے مسائل حل کر انے پر فیلڈ ما ر شل سید عاصم منیر کا د ل کی اتھا ہ گہرا ئیوں سے شکریہ ا دا کر تے ہو ئے کہا کہ انہوں نے بز نس کمیونٹی کے مسائل حل کر وا کر کا ر و با ر ی بر ا در ی پر ا حسا ن کیا ہے پاکستا ن کو ایشین ٹائیگر بنا نے کیلئے فیلڈ ما ر شل سید عاصم منیر کے ساتھ پور ی کا رو با ر ی بر ا در ی کھڑ ی ہے ا ن کی و جہ سے بز نس کمیونٹی میں خوشحالی آ ئے گی ۔