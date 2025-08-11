صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • سرگودھا
تحریک انصاف کی 14 اگست کو احتجاج کی کال وطن دشمنی ہے ، ملک امیر حیدر سنگھا

جوہرآباد (نمائندہ دنیا )استحکام پاکستان پارٹی ضلع خوشاب کے صدر، سابق چیئرمین ضلع کونسل خوشاب، ملک امیر حیدر سنگھا نے کہا ہے کہ۔۔۔

 احتجاج کے نام پر جشنِ آزادی کی تقریبات کو سبوتاژ کرنے والوں کو حب الوطنی کا سرٹیفکیٹ نہیں دیا جا سکتا۔ انہوں نے کہا کہ تحریک انصاف کی جانب سے 14 اگست کو احتجاج کی کال دینا وطن دشمنی کے زمرے میں آتا ہے ۔میڈیا نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ حکومت نے جشن آزادی کی تقریبات کو معرکہ حق کی فتح مبین سے جوڑنے کا جو فیصلہ کیا ہے ، وہ تحریک انصاف کو ناگوار گزر رہا ہے ، اسی لیے انہوں نے قوم کی توجہ ہٹانے کے لیے غیر منطقی احتجاج کی کال دی ہے ۔ 

 

