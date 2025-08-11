12اگست کو سرگودھا پریس کلب میں رنگارنگ ایوارڈ تقریب منعقد کرنے کا اعلان
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)سرگودھا پریس کلب نے \"جشنِ آزادی معرکہ حق پر 12 اگست کو بسٹ جرنلزم ایوارڈ اور رنگا رنگ نائٹ پروگرام ترتیب دے دیا۔۔۔
جس میں جشن آزادی کیک،پرچم کشائی،قوالی،گانوں،چراغاں،آتش بازی اور 50 سالہ صحافتی خدمات کے اعتراف میں سنئیر جرنلسٹس کو ایوارڈز دینے کا فیصلہ کیا ہے جس کے لئے پروگرام کو حتمی شکل دے کر کمیٹی تشکیل دے کر تیاریاں کی جا رہیں ہیں اس تقریب کے مہمان خصوصی کمشنر ،آر پی او،ڈپٹی کمشنر،ڈی پی او اور اسسٹنٹ کمشنر ہونگے ۔