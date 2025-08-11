صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈی پی او خوشاب کی زیر صدارت چہلم پرسکیورٹی کا جائزہ اجلاس

  • سرگودھا
جوہرآباد (نمائندہ دنیا )ڈی پی او خوشاب ڈاکٹر عمارہ شیرازی کی زیر صدارت چہلمِ امام حسینؑ کے جلوسوں کی سکیورٹی کا جائزہ لینے کے لیے ایک اہم اجلاس ڈی پی او آفس کے کانفرنس ہال میں منعقد ہوا۔

 اجلاس میں ایس پی انویسٹی گیشن سعید اللہ خان، ڈی ایس پی ذوالفقار حسن، تمام سرکل افسران، ایس ایچ اوز اور دیگر افسران نے شرکت کی۔ اجلاس میں سکیورٹی انتظامات کو حتمی شکل دی گئی اور پولیس افسران کو سرکل وائز ذمہ داریاں تفویض کی گئیں۔ڈی پی او ڈاکٹر عمارہ شیرازی نے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ضلع خوشاب میں امن و امان کو برقرار رکھنا پولیس کی اولین ترجیح ہے اور اس میں کسی قسم کی غفلت یا کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی۔ انہوں نے ہدایت دی کہ چہلم کے جلوسوں کے لیے مرتب کردہ ضابطہ اخلاق پر سختی سے عملدرآمد کرایا جائے گا، جلوس کے راستوں میں آنے والی گلیوں اور سڑکوں کو قناتیں اور خار دار تاریں لگا کر بند کیا جائے گا، اور غیر متعلقہ افراد کو جلوس میں شامل ہونے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔

 

