بے پردگی، غیرت کے نام پر قتل کا سبب بن رہی ہے : پیر عبدالخالق حسنات
کندیاں (نمائندہ دنیا )بین الاقوامی شہرت یافتہ عالمِ دین پیر عبدالخالق حسنات نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ۔۔۔
معاشرے میں بے پردگی کی وجہ سے بے شمار معاشرتی برائیاں جنم لے رہی ہیں، جن میں غیرت کے نام پر قتل سرفہرست ہے ۔انہوں نے کہا کہ جب محرم و نامحرم کی تمیز ختم ہو جائے اور اسلامی تعلیمات کی خلاف ورزی کی جائے ، تو ایسے واقعات ناگزیر ہو جاتے ہیں۔انہوں نے کہا کہ شرعی پردے کے فروغ سے غیرت کے نام پر قتل جیسے واقعات پر قابو پایا جا سکتا ہے ۔