پٹرول سے بھری بوتل سے کھیلتے آگ لگ گئی،بچہ جھلس گیا
جوہرآباد (نمائندہ دنیا ) کٹھہ سگھرال میں سنگھا پٹرولیم کے قریب واقع ڈیرے پر پٹرول سے بھری بوتل سے کھیلتے ہوئے ایک کمسن بچہ بری طرح جھلس گیا۔
متاثرہ بچہ فرحان کو فوری طور پر ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال منتقل کر دیا گیا، جہاں ذرائع کے مطابق اس کا برن ریٹ 50 فیصد ہے تاہم اس کی حالت خطرے سے باہر بتائی جا رہی ہے ۔ واقعے کے مطابق، بچے کے والد نے اپنے رکشے کے لیے پٹرول بوتل میں بھرا تھا، جو گھر میں موجود تھی۔ کمسن فرحان لاعلمی میں اس بوتل سے کھیلنے لگا کہ اچانک بوتل گر گئی اور آگ بھڑک اٹھی، جس کی لپیٹ میں آ کر وہ جھلس گیا۔