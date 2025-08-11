صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

14 اگست کا دن تحریک آزادی کے عظیم مجاہدین کی یاد دلاتا ہے چوہدری عبدالمنان خان

  • سرگودھا
جوہرآباد (نمائندہ دنیا )شہری اتحاد کے بانی رہنما اور ممتاز مائنز اونر چوہدری عبدالمنان خان نے کہا ہے کہ قیام پاکستان کے 79 برس بعد بھی پاکستانی عوام آزادی کے حقیقی مفہوم سے آگاہ نہیں ہو سکی۔

موجودہ ملکی حالات تقاضا کرتے ہیں کہ جشن آزادی کے موقع پر پوری قوم متحد ہو کر پاکستان کے خلاف سازشوں اور ریشہ دوانیوں کے سامنے سیسہ پلائی دیوار بن جائے ۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ 14 اگست کا دن تحریک آزادی کے ان عظیم مجاہدین کی یاد دلاتا ہے جن کی لازوال قربانیوں کے نتیجے میں پاکستان دنیا کے نقشے پر ایک خودمختار ریاست کے طور پر ابھرا۔ 

 

