عدالت میں بیان سے منحرف 2افراد کیخلاف مقدمات درج

  • سرگودھا
میانوالی (نامہ نگار )تھانہ صدر پولیس نے عدالت میں بیان سے منحرف ہونے والے مدعی اور وکٹم کے خلاف اینٹی ریپ ایکٹ 2021 کے تحت مقدمہ درج کر لیا، ملزمان گرفتار کر لئے گئے۔۔۔

تھانہ صدر کے بدفعلی کے مقدمہ کے مدعی امان اللہ اور وکٹم مطیع اللہ نے عدالت میں بیان سے منحرف ہو کر ملزم محمد قیصر سے پیسے لے کر صلح کر لی۔ ڈی پی او میانوالی کیپٹن (ر) رائے محمد اجمل نے ملزموں کے خلاف اس کارروائی پر پولیس ٹیم کو شاباش دی۔واضح رہے کہ جھوٹا مقدمہ درج کرانا اور سنگین جرائم میں عدالت میں منحرف ہونا بھی قانوناً جرم ہے ۔

 

