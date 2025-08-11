ملک محمد شاہد اقبال دھروئی کی اسسٹنٹ کمشنر کے عہدے پر ترقی
کندیاں (نمائندہ دنیا )علووالی، تحصیل پپلاں کے قابلِ فخر سپوت، ملک محمد شاہد اقبال دھروئی (تحصیلدار عیسیٰ خیل) کو محکمانہ پروموشن بورڈ کمیٹی کی سفارش پر اسسٹنٹ کمشنر کے عہدے پر ترقی دے دی گئی۔
گزشتہ روز سروسز اینڈ جنرل ایڈمنسٹریشن ڈیپارٹمنٹ پنجاب کی جانب سے ترقی کا باقاعدہ نوٹیفکیشن جاری کیا گیا، جس کے تحت انہیں بطور ایس او ایگریکلچر تعینات کر دیا گیا ہے ۔محکمانہ ترقی پر معروف سیاسی، سماجی شخصیات اور دیگر احباب نے انہیں مبارکباد دیتے ہوئے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔