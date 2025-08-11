جشن آزادی منانے کے لیے ہر سطح پر تیاریاں جاری ہیں، حافظ عمر فاروق
فاروقہ/سرگودھا(نمائندہ دنیا )ملک بھر کی طرح فاروقہ میں بھی جشن آزادی شایان شان طریقہ سے منانے کے لیے ہر سطح پر تیاریاں زوروں پر ہیں۔۔۔
گلی محلوں اور بازاروں کو برقی قمقموں اور رنگ برنگی جھنڈیوں سے سجانے کا سلسلہ جاری ہے انجمن تاجران کے صدر ملک عطااﷲ جنرل سیکرٹری حافظ عمر فاروق نے کہا ہے کہ پاکستان کا 79واں یوم آزادی آرہا ہے اور لوگوں کا جذبہ بلا شبہ دیدنی ہے مگر اس یوم آزادی پر ہمیں چاہیئے کہ ہم اپنی ملکی فضاء کو آلودگی سے بچانے کیلئے باجے بجانے اور سائلنسر نکال کر یوم آزادی منانے کی بجائے پودے لگائیں تو ملک میں سبز انقلاب آسکتا ہے ۔