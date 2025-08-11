صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

انجمن اکبریہ کا اہم اجلاس،قومی سطح کی سیرت کانفرنس کے انعقاد کی منظوری

  • سرگودھا
میانوالی (نامہ نگار ، ڈسٹرکٹ رپورٹر)انجمن اکبریہ کے اہم اجلاس میں قومی سطح کی سیرت کانفرنس کے انعقاد کی منظوری دیدی گئی ،انجمن اکبریہ رجسٹرڈ کا ایک اہم اجلاس جامعہ اکبریہ میں منعقد ہوا۔۔۔

 جس کی صدارت سرپرستِ اعلیٰ حضرت مولانا صاحبزادہ محمد عبدالمالک چشتی نے کی۔اجلاس میں ایجنڈے پر تفصیلی غور کیا گیا، جنرل سیکرٹری اختر نیازی نے آمدن و خرچ کے گوشوارے پیش کیے ۔تعلیمی اداروں کی کارکردگی رپورٹ کو اطمینان بخش قرار دیتے ہوئے اساتذہ کی کارکردگی کو سراہا گیا۔ اجلاس میں قومی سطح کی سیرت کانفرنس کے انعقاد کی منظوری دی گئی، جس میں بین الاقوامی شہرت یافتہ مذہبی اسکالرز خطاب کریں گے ۔

 

