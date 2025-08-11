25سال قبل تعمیر لاری اڈا عدم توجہ کا شکار ہو کر رہ گیا
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)پنجاب کے خوبصورت جنرل بس سٹینڈ زمیں شمار ہونے والے لاری اڈہ سرگودہا 25 سال کا عرصہ گزرنے کے بعد عدم توجہ کا شکار ہو کر رہ گیا ہے۔
ذرائع کے مطابق 25 سال قبل جنرل پاس سٹینڈ کو اپ گریڈ کرکے گاڑیاں کھڑی کرنے اور ٹرانسپورٹرزکی رہائش کے لیے 42 بیس بنائے گئے تھے 25 سالوں سے ان بیسوں کی تعمیر و مرمت نہ ہونے سے اکثر کی حالت خستہ حال ہونا شروع ہو گئی ہے ٹرانسپورٹروں کا کہنا ہے کہ اکاؤنٹ میں کروڑوں کے فنڈ موجود ہیں انتظامیہ سے مرمت اور تزئین و ارائش کرانے کا مطالبہ کیا ہے