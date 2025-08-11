میاں نواز شریف ، مریم نواز سرگودھا کو اپنا دوسرا گھر سمجھتے ہیں ،ارم حامد حمید
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)رکن قومی اسمبلی ارم حامد حمید نے کہا کہ میاں نواز شریف ، مریم نواز سرگودھا کو اپنا دوسرا گھر سمجھتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ سرگودھا کے شہریوں کو زیادہ سے زیادہ بنیادی سہولتیں فراہم کریں۔۔۔
یہی وجہ ہے کہ میاں نواز شریف نے سرگودھا کے تین حلقوں سے قومی اسمبلی کا الیکشن لڑا تھا اور اہل سرگودھا نے ان پر اپنی محبتوں کے پھول نچھاور کرتے ہوئے انہیں تینوں بار بھاری اکثریت سے کامیاب کروایا تھا۔ اس لیے وہ سرگودھا کے شہریوں کے لیے بہتر سے بہتر سہولتوں کی فراہمی کے لیے اقدامات اٹھا رہے ہیں ۔