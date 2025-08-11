صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

میاں نواز شریف ، مریم نواز سرگودھا کو اپنا دوسرا گھر سمجھتے ہیں ،ارم حامد حمید

  • سرگودھا
میاں نواز شریف ، مریم نواز سرگودھا کو اپنا دوسرا گھر سمجھتے ہیں ،ارم حامد حمید

سرگودھا(سٹاف رپورٹر)رکن قومی اسمبلی ارم حامد حمید نے کہا کہ میاں نواز شریف ، مریم نواز سرگودھا کو اپنا دوسرا گھر سمجھتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ سرگودھا کے شہریوں کو زیادہ سے زیادہ بنیادی سہولتیں فراہم کریں۔۔۔

 یہی وجہ ہے کہ میاں نواز شریف نے سرگودھا کے تین حلقوں سے قومی اسمبلی کا الیکشن لڑا تھا اور اہل سرگودھا نے ان پر اپنی محبتوں کے پھول نچھاور کرتے ہوئے انہیں تینوں بار بھاری اکثریت سے کامیاب کروایا تھا۔ اس لیے وہ سرگودھا کے شہریوں کے لیے بہتر سے بہتر سہولتوں کی فراہمی کے لیے اقدامات اٹھا رہے ہیں ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

خورشید ندیم
نیا ’علمی‘ مقدمہ
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
سیانی مائی
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
باس نہیں دوست… صدی کا مکالمہ
بابر اعوان
میاں عمران احمد
سٹاک ایکسچینج، سرمایہ کاری اور ایران تجارت
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
14 اگست 2025ء
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
حقوقِ زوجین
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر