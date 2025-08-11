دریائے سندھ پر اڑھائی ارب سے تعمیر پل 4سال سے غیر فعال
کلورکوٹ (نمائندہ دنیا) کلورکوٹ کے کچہ علاقے میں دریائے سندھ پر اڑھائی ارب روپے کی لاگت سے تعمیر ہونے والا کلورکوٹ ڈی آئی خان برج گزشتہ چار سال سے غیر فعال ہے۔
پل مکمل ہونے کے باوجود اپروچ روڈز اور سپر بند تاحال تعمیر نہیں کیے جا سکے ، جس کے باعث یہ میگا پراجیکٹ دریائے سندھ کے وسط میں \"لٹکا\" ہوا ہے اور قومی سرمایہ ضائع ہو رہا ہے ۔ اس منصوبے پر کام 2018 میں شروع ہوا اور پی ٹی آئی کی سابقہ حکومت کے دوران مکمل کر لیا گیا تاہم چونکہ یہ منصوبہ مسلم لیگ (ن) کا تھا، اس لیے اس کو فعال کرنے کے لیے درکار اپروچ روڈز اور حفاظتی بندوں کی تعمیر نظرانداز کر دی گئی۔اب جبکہ مسلم لیگ (ن) دوبارہ اقتدار میں ہے ، پل تاحال غیر فعال ہے اور دریائے سندھ کے بیچوں بیچ تین، تین کلومیٹر پانی کے درمیان تنہا کھڑا ہے ۔ افسوس ناک امر یہ ہے کہ اڑھائی ارب روپے کی لاگت سے مکمل ہونے والے اس پل کے لیے تاحال ایک روپیہ بھی مزید فنڈ جاری نہیں کیا گیا۔کلورکوٹ اور کچہ کے ہزاروں مکینوں نے وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ پنجاب سے مطالبہ کیا ہے کہ اس اہم منصوبے کو فوری طور پر فعال بنایا جائے ۔