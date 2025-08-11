صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

8 جواری گرفتار ،نقدی ،موبائل فونز،موٹر سائیکل ،پستول برآمد

  • سرگودھا
8 جواری گرفتار ،نقدی ،موبائل فونز،موٹر سائیکل ،پستول برآمد

میانوالی،کالاباغ (نامہ نگار، نمائندہ دنیا ) تھانہ بانگی خیل پو لیس نے 8 جواری گرفتار کر کے داؤ پر لگے 33 ہزار روپے ، 8 موبائل فون، 2 موٹر سائیکل، پسٹل 30 بور برآمد کر کے مقدمات درج کر لئے۔۔۔

 تفصیلات کے مطابق ڈی پی او میانوالی کیپٹن ریٹائرڈ رائے محمد اجمل کی ہدایات پر سماج دشمن عناصر اور غیر قانونی اسلحہ رکھنے والوں کے خلاف کاروائی کرتے ہوئے تھانہ بانگی خیل نے مخبر کی اطلاع پر تاش جواء کھیلنے والوں پر ریڈ کرکے جواری ضیاء الرحمن، اسد عمر، محمد زبیر، اصغر اقبال، محمد عمیر، ابرار، عابد فیاض، سید اعجاز شاہ کو قابو میں کرکے داؤ پر لگی رقم دیگر اشیا قبضے میں لے لیں ،مزید تفتیش پر سید اعجاز شاہ سکنہ ٹولہ بانگی خیل سے پسٹل 30 بور برآمد کیا جس کا کوئی اجازت نامہ یا لائسنس پیش نہیں کر سکا۔ملزمان کو گرفتار کرکے الگ الگ مقدمات درج کر لیے ۔

 

