دیرینہ رنجش پر فائرنگ ،2خواتین سمیت 4افراد زخمی
شاہ پور (نمائندہ دنیا) سابقہ رنجش پر محلہ سیدووالہ شاہ پور شہر میں 9 افراد نے سرعام فائرنگ کر کے دو خواتین سمیت چار افراد کو زخمی کر دیا۔
پولیس تھانہ شاہ پور سٹی نے محمد افضل ولد احمد خان کی رپورٹ پر محمد اجمل مسلح ریپیٹر بارہ بور، محمد حارث مسلح تیس بور، شیر محمد مسلح سوٹا، مدثر مسلح سوٹا، اسلم مسلح سوٹا، حسن مسلح سوٹا، محمد اسد مسلح سوٹا اور دو کس نامعلوم افراد کے خلاف مقدمہ درج کر لیا ہے ۔ محمد افضل نے رپورٹ درج کرائی کہ اس کا بھائی ربنواز، ذوالفقار مغل کی دکان پر محنت مزدوری کرنے آیا تھا، جہاں محمد اجمل وغیرہ نے آ کر اسے تھپڑ مارے اور دھمکیاں دیں۔ اطلاع ملنے پر افضل، امتیاز، سعد، نسیم بی بی، اور پٹھانی وغیرہ اس کا پتا کرنے پر آئے ۔ اچانک ملزمان دوبارہ مسلح ہو کر آ گئے اور ان پر فائرنگ شروع کر دی جس سے سعد، امتیاز، نسیم بی بی اور پٹھانی گولیاں لگنے سے شدید زخمی ہو گئے ۔ بازار میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ ملزمان دھمکیاں دیتے ہوئے موقع سے فرار ہو گئے ۔ اطلاع ملنے پر ریسکیو 1122 اور مقامی پولیس موقع پر پہنچ گئی اور زخمیوں کو طبی امداد فراہم کی۔ زخمیوں کو تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ بتایا گیا کہ ملزمان اور مضروبین کے درمیان سابق فوجداری مقدمات درج ہیں جن میں ملزمان کو رج تھا۔