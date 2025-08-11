صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

قوم کو قومی ترانے کے پیچھے لگا کر 200 خاندان قومی خزانے کے پیچھے لگے ہیں ،میاں خدا داد کلیار

  • سرگودھا
قوم کو قومی ترانے کے پیچھے لگا کر 200 خاندان قومی خزانے کے پیچھے لگے ہیں ،میاں خدا داد کلیار

فاروقہ/سرگودھا(نمائندہ دنیا) سابق امیدوار قومی اسمبلی میاں خدا داد کلیار نے کہا ہے کہ پاکستان میں 75سالوں کے دوران صرف برسر اقتدار لوگوں کے حالات بدلے ہیں۔۔۔

 جن لوگوں نے ملک کیلئے قربانیاں دیں اپنا سب کچھ چھوڑ چھار کر پاکستان آئے وہ آج روٹی کے لئے پریشان ہیں انھوں نے کہا 75سال سے قوم کو قومی ترانے کے پیچھے لگا کر 200 خاندانوں کے لوگ خود قومی خزانے کے پیچھے لگے ہیں یہی وجہ ہے کہ قوم ترانوں کیساتھ ساتھ اب آٹا’ چینی’ گھی کے حصول کیلئے بھی لائنوں میں کھڑی نظر آتی ہے ہیں انہوں نے کہا کہ ان حالات کے ذمہ دار کرپٹ سیاستدان ہی نہیں بلکہ ہم خودووٹرز ہیں جو ایسے لوگوں کا انتخاب کرتے ہیں ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

خورشید ندیم
نیا ’علمی‘ مقدمہ
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
سیانی مائی
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
باس نہیں دوست… صدی کا مکالمہ
بابر اعوان
میاں عمران احمد
سٹاک ایکسچینج، سرمایہ کاری اور ایران تجارت
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
14 اگست 2025ء
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
حقوقِ زوجین
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر