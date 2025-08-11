قوم کو قومی ترانے کے پیچھے لگا کر 200 خاندان قومی خزانے کے پیچھے لگے ہیں ،میاں خدا داد کلیار
فاروقہ/سرگودھا(نمائندہ دنیا) سابق امیدوار قومی اسمبلی میاں خدا داد کلیار نے کہا ہے کہ پاکستان میں 75سالوں کے دوران صرف برسر اقتدار لوگوں کے حالات بدلے ہیں۔۔۔
جن لوگوں نے ملک کیلئے قربانیاں دیں اپنا سب کچھ چھوڑ چھار کر پاکستان آئے وہ آج روٹی کے لئے پریشان ہیں انھوں نے کہا 75سال سے قوم کو قومی ترانے کے پیچھے لگا کر 200 خاندانوں کے لوگ خود قومی خزانے کے پیچھے لگے ہیں یہی وجہ ہے کہ قوم ترانوں کیساتھ ساتھ اب آٹا’ چینی’ گھی کے حصول کیلئے بھی لائنوں میں کھڑی نظر آتی ہے ہیں انہوں نے کہا کہ ان حالات کے ذمہ دار کرپٹ سیاستدان ہی نہیں بلکہ ہم خودووٹرز ہیں جو ایسے لوگوں کا انتخاب کرتے ہیں ۔