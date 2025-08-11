کنکریٹ موگہ جات میں ناقص میٹریل،ٹوٹ پھوٹ شروع
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)سرگودھا زون میں اکثر مقامات پر کنکریٹ موگہ جات ناقص میٹریل کے باعث مختصر عرصہ میں ہی زائل ہو گئے ،ٹوٹ پھوٹ کا شکار موگہ جات سے پانی کا اخراج سرکاری طور پر چالیس فیصد کم کرنے سے۔۔۔
کاشتکاروں کی مشکلات میں اضافہ جبکہ گندم،گنا اور دھان کی پیدواری صلاحیت وقت کے ساتھ ساتھ کم ہوتی جارہی ہے ، ذرائع کے مطابق سرگودھا سمیت خوشاب، میانوالی اور بھکر میں چند سال قبل کنکریٹ موگہ جات کا شروع کیا گیا منصوبہ محکمہ انہار کے افسران کی غفلت و لاپرواہی سے جہاں ابھی تک مکمل نہیں ہو سکا وہاں اب تک مکمل ہونیوالے کام میں مبینہ طور پر غیر معیاری میٹریل کے استعمال کے باعث موگہ جات سے کنکریٹ پانی کے ساتھ بہنے لگا اکثر مقامات پر کنکریٹ موگے اور پختہ پشتے مکمل طور پر غائب ہو چکے ہیں، جس سے پانی کا ضیاع بڑھنے کے بعد سرکاری طور پر ایسے کسان جنہیں100 کیوسک پانی مہیا کیا جاتا تھا کے کوٹہ 50کیوسک کر دیا گیا،صورتحال نے کاشتکاروں کو مزید مشکلات سے دوچار کر دیا ان کا کہنا ہے کہ ٹیوب ویل کے زیادہ استعمال سے زمینی پانی نمکین ہو نے کے باعث زرعی زمینیں تباہ ہو رہی ہیں، مختلف اوقات میں سیکرٹری آبپاشی سمیت دیگر حکام کو صورتحال سے آگاہ کر چکے ہیں مگر ذمہ داروں کے خلاف ایکشن لیا گیا اور نہ ہی صورتحال کی بہتری کیلئے اقدامات اٹھائے گئے ، وزیر اعلی پنجاب نوٹس لیں۔