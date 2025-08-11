وقت کی چال بدلنے جا رہی ہے انشاء اﷲ آنے والا وقت تحریک انصاف کا ہے ، ممتاز اختر کاہلوں
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)کرپشن میں ڈوبی ن لیگ اور پیپلز پارٹی جب بھی برسر اقتدار آئی ہے نہ صرف پاکستان پر قرضوں کا بوجھ بڑھا ہے۔۔۔
بلکہ پاکستان کے معاشی حالات بھی انتہائی گھمبیر ہوئے ہیں سابق امیدوار برائے قومی اسمبلی الحاج ممتاز اختر کاہلوں نے کہا کہ اس وقت پاکستان میں جو سیاسی لڑائی لڑی جا رہی ہے وہ پاکستان کے عوام اور ملک کے لیے نہیں بلکہ اپنی کرپشن چھپانے کے لیے ہے عمران خان پر الزامات لگانے والے اس بات کو سمجھ لیں کہ عمران خان ایماندار تھا ہے اور رہے گا اب وقت کی چال بدلنے جا رہی ہے اور انشاء اﷲ آنے والا وقت تحریک انصاف کا ہے ۔