پاکستان میں دنیا کا بہترین نمک موجود ،بھارت کو کوڑیوں کے بھاؤ بیچا جارہا ہے ،حاجی زاہد حسین

  • سرگودھا
فاروقہ/سرگودھا(نمائندہ دنیا )الخدمت فاونڈیشن کے تحصیل امیر حاجی زاہد حسین نے کہا ہے کہ پاکستان کو اﷲ تعالیٰ نے بے پناہ نعمتوں سے نوازا ہے اگر پاکستان صرف اور صرف نمک کی بیرون ملک برآمد شروع کردے۔۔۔

 تو یہ اربوں ڈالر کا سرمایہ ماہانہ کی بنیاد پر کما سکتا ہے کیونکہ پاکستان میں دنیا کا بہترین نمک موجود ہے جو بھارت کو کوڑیوں کے بھاؤ بیچا جارہا ہے حکومت اس پر فوری پابندی عائد کرے انہوں نے کہا کہ بھارت کوڑیوں کے بھاؤ نمک خرید کر ہزاروں روپے کلو کے حساب سے فروخت کررہا ہے یہی کام ہمارے حکمران کیوں نہیں کرسکتے انہیں صرف مانگنے کی عادت پڑ چکی ہے اس عادت کو اب چھوڑنا ہوگا اور ملکی ذرائع سے آمدن بڑھانا ہوگی تب ہی پاکستان خود دار قوموں کی فہرست میں شامل ہوسکے گا ۔ 

 

