ٹاؤٹ ازم معاشرتی ناسور ہے ، خان عبدالغفار خان
کندیاں (نمائندہ دنیا )سماجی رہنما خان عبدالغفار خان نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ٹاؤٹ ازم (سفارش و دلالی) معاشرے کے لیے ایک ناسور ہے۔۔۔
جو نہ صرف جرائم کو فروغ دیتا ہے بلکہ ناانصافی کا سبب بھی بنتا ہے ۔انہوں نے کہا کہ ٹاؤٹ کسی بھی ادارے کی کارکردگی کے لیے زہرِ قاتل ہوتا ہے ۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ سرکاری اداروں میں ایسے افراد کی رسائی انصاف، ترقی، شہری حقوق اور میرٹ کے لیے نقصان دہ ہے۔ خان عبدالغفار خان نے ڈی سی میانوالی، ڈی پی او میانوالی اور دیگر افسران سے مطالبہ کیا ہے کہ ٹاؤٹ عناصر سے دفاتر کو پاک کرنے کے لیے سنجیدہ اقدامات کیے جائیں۔