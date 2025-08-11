بیکری مالکان حکومتی نرخوں کی خلاف ورزی کے مرتکب
کندیاں (نمائندہ دنیا)حکومتِ پنجاب کے جاری کردہ سرکاری نرخنامے کے باوجود تحصیل پپلاں میں بیکری آئٹمز من مانے نرخوں پر فروخت کی جا رہی ہیں۔حکومتی احکامات کے مطابق آئٹمز کے نرخ مقرر کیے گئے تھے۔۔۔
شہریوں کا کہنا ہے کہ ان تمام اشیاء پر 20 سے 30 روپے فی کلو کے حساب سے زائد وصول کیا جا رہا ہے ۔انہوں نے اربابِ اختیار سے مطالبہ کیا ہے کہ بیکری آئٹمز کے نرخنامے نمایاں جگہ پر آویزاں کروائے جائیں اور پرائس کنٹرول مجسٹریٹس کو فعال کیا جائے تاکہ سرکاری نرخوں پر عمل درآمد یقینی بنایا جا سکے ۔