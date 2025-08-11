گھر سے ناراض ہوکرنکلنے والے نوجوان کی لاش نہر سے برآمد
شاہ پور (نمائندہ دنیا،نامہ نگا ر)چک پٹری شمالی ڈیرہ گوندل کے قریب لوئر نہر جہلم شاہ پور برانچ میں 33 سالہ نوجوان ڈوب کر جاں بحق ہو گیا۔
تفصیلات کے مطابق محلہ شیخاں والہ بھیرہ کا رہائشی 33 سالہ نوجوان دو روز سے گھر والوں سے ناراض ہو کر گھر سے غائب تھا۔ چک پٹری شمالی ڈیرہ گوندل شاہ پور کے قریب سے ریسکیو عملہ کو لاش ملی، جس کی جیب سے نکلنے والے شناختی کارڈ کے مطابق شناخت عمر فاروق کے نام سے ہوئی۔ پولیس تھانہ شاہ پور موقع پر پہنچ گئی اور نعش کو THQ شاہ پور منتقل کر دیا۔ ورثاء کو اطلاع دے دی گئی۔ ضروری کارروائی کے بعد میت ورثاء کے حوالے کر دی گئی۔ واضح رہے کہ عمر فاروق کا ذہنی توازن درست نہ تھا اور وہ مرگی کے مرض میں مبتلا تھا۔متوفی ۔ عمر فاروق کے والد محمد اعجاز نے تحصیل ہیڈ کوارٹرہسپتال شاہ پور صدر پہنچنے پر صحافیوں کو بتایا کہ ہسپتال کے عملے نے ان کے ساتھ ناروا سلوک کیا ، جس کمرے میں اس کے بیٹے کی نعش پڑی تھی وہاں پنکھا تک نہیں چلا یا گیا تھا ، نعش جس حالت میں نہر سے نکالی گئی تھی اسی حالت میں رکھی گئی تھی ، نعش کی صفائی تک نہیں کی گئی ، جب صفائی کا کہا گیا تو ہسپتال عملہ نے کہا کہ ہمارے پاس روئی نہیں ہے ، سیکورٹی گارڈ ز نے بھی ورثاء کے ساتھ بدتمیزی کی ، انہیں جلد سے جلد چلے جانے کا کہا ، شہریوں نے ہسپتال انتظامیہ کی بے حسی پر افسوس کا اظہار کیا ہے ۔