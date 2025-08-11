2ملزم گرفتار،2کلاشنکوفیں،ایک پستول برآمد کر لیا گیا
میانوالی (نامہ نگار ، ڈسٹرکٹ رپورٹر) تھانہ صدر پولیس نے 2ملزموں کو گرفتار کر کے دو کلاشنکوفیں، ایک پسٹل 30 بور برآمد کر لیا،ڈی پی او میانوالی کی ہدایات پر غیر قانونی اسلحہ رکھنے والوں کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے۔۔۔
تھانہ صدر نے چیکنگ کے دوران محمد اکرم سے کلاشنکوف، اور فیصل ذیشان سے کلاشنکوف برآمد کی۔بعد ازاں تفتیش کے دوران ایک پسٹل 30 بور بھی برآمد کیا گیا، جس کا کوئی لائسنس یا اجازت نامہ پیش نہیں کیا جا سکا۔ملزمان کے خلاف تھانہ صدر میں الگ الگ مقدمات درج کر لیے گئے ۔