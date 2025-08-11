صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • سرگودھا
پیپلزپارٹی کے کا ر کنوں کو بہت جلد بڑ ی خوشخبر یاں ملنے والی ہیں ،تسنیم ا حمد قریشی

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) سا بق و ز یر مملکت و ڈویثرنل صد ر پیپلزپارٹی تسنیم ا حمد قریشی نے کہا کہ آئین کی حکمرا نی جمہور یت کا تسلسل اور پارلیمانی نظا م کی مضبوطی ہی قومی یکجہتی پا ئیدار ترقی اور خوشحال مستقبل کی ضما نت ہے۔۔۔

 پاکستا ن پیپلزپارٹی کے کارکنوں کو بہت جلد بڑ ی خوشخبر یاں ملنے والی ہیں پاکستا ن پیپلزپارٹی سسٹم کو ڈی ریل کر کے لمبی آ مر یت لا نیوا لے ذ ہنوں کی بھر پور طریقہ سے مزا حمت کر یگی۔ حقیقت یہ ہے کہ پیپلزپارٹی کو مفاہمت کی سیاست سے خا صا نقصان پہنچا لیکن پیپلزپارٹی نے پہلے پا کستا ن اور پا کستا ن کھپے کا نعر ہ لگا کر خود کو بڑ ی محب وطن جماعت ثا بت کیا ۔

 

 

