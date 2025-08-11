کنویں میں کام کے دوران دم گھٹنے سے دو مزدور جاں بحق
میانوالی (نامہ نگار )کنویں میں کام کے دوران دم گھٹنے سے دو مزدور جاں بحق ہو گئے ،راولپنڈی میں کنویں کی کھدائی کے دوران گیس لیکیج کے باعث چل میرث مظفرپور شمالی کے رہائشی دو کزن مزدور جاں بحق ہو گئے۔
متوفی مزدوروں کی شناخت ممریز اور کامران کے ناموں سے ہوئی، جو محنت مزدوری کی غرض سے راولپنڈی گئے تھے ۔کھدائی کے دوران گیس پائپ لیک ہونے کی وجہ سے دونوں نوجوان یکے بعد دیگرے دم گھٹنے سے جاں بحق ہو گئے ۔دونوں شادی شدہ تھے اور اپنے بچوں کے لیے رزق حلال کمانے گئے تھے ۔حادثے کی خبر سنتے ہی ان کے آبائی علاقے میں کہرام مچ گیا۔میتیں راولپنڈی سے واپس لا کر نماز جنازہ کے بعد سپرد خاک کر دی گئیں۔