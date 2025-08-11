صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کنویں میں کام کے دوران دم گھٹنے سے دو مزدور جاں بحق

  • سرگودھا
کنویں میں کام کے دوران دم گھٹنے سے دو مزدور جاں بحق

میانوالی (نامہ نگار )کنویں میں کام کے دوران دم گھٹنے سے دو مزدور جاں بحق ہو گئے ،راولپنڈی میں کنویں کی کھدائی کے دوران گیس لیکیج کے باعث چل میرث مظفرپور شمالی کے رہائشی دو کزن مزدور جاں بحق ہو گئے۔

متوفی مزدوروں کی شناخت ممریز اور کامران کے ناموں سے ہوئی، جو محنت مزدوری کی غرض سے راولپنڈی گئے تھے ۔کھدائی کے دوران گیس پائپ لیک ہونے کی وجہ سے دونوں نوجوان یکے بعد دیگرے دم گھٹنے سے جاں بحق ہو گئے ۔دونوں شادی شدہ تھے اور اپنے بچوں کے لیے رزق حلال کمانے گئے تھے ۔حادثے کی خبر سنتے ہی ان کے آبائی علاقے میں کہرام مچ گیا۔میتیں راولپنڈی سے واپس لا کر نماز جنازہ کے بعد سپرد خاک کر دی گئیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

خورشید ندیم
نیا ’علمی‘ مقدمہ
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
سیانی مائی
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
باس نہیں دوست… صدی کا مکالمہ
بابر اعوان
میاں عمران احمد
سٹاک ایکسچینج، سرمایہ کاری اور ایران تجارت
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
14 اگست 2025ء
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
حقوقِ زوجین
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر