لڑائی جھگڑ ے کے واقعات ،2خواتین سمیت 5افراد پر تشدد
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)پر تشدد واقعات کے دوران 79شمالی میں فیصل اور اسکے ساتھیوں نے معمولی تنازعہ پر وارث علی ،منظور حیات کالونی میں۔۔۔
خاندانی رنجش پر ہارون اور اسکی ساتھی خاتون نے مسماۃ(ا) کو تشدد کا نشانہ بنا ڈالا،دودہ میں نامعلوم وجوہات کی بناء پر حسن وغیرہ نے اپنی ہمسائی مسماۃ(ب) کو سوٹے مار کر مضروب کردیا،جبکہ 81جنوبی میں محمد احمد اوراسکے ساتھیوں نے دھرینہ عداو ت پر سوٹے مار کر زعیم اور عتیق کو گھائل کر دیا ، پولیس نے ملزمان کے خلاف مقدمات درج کرلئے ۔