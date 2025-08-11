یو سی دفاتر میں سرٹیفکیٹ فیس نمایاں آویزاں کرنیکی ہدایت
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)ڈپٹی ڈائریکٹر لوکل گورنمنٹ سرگودھا امیرسلطان ننگیانہ نے سیکرٹریز کو ہدایت جاری کی ہے کہ یونین کونسل دفاتر آنے والے سائلوں کے ساتھ خوش اسلوبی سے پیش آئیں مقررہ فیس سے زائد ہر گز نہ لیا جائے۔۔۔
سرٹیفیکیٹ فیس نمایاں جگہ پر آویزاں کریں شکایات ملنے پریو سی سیکرٹری اور متعلقہ عملہ کے خلاف پیڈا ایکٹ کے تحت کارروائی کی جائے گی ان خیالات کا اظہار انہوں نے مختلف یونین کونسلوں کی انسپکشنز کے دوران کیا انہوں نے افسران کے آفیشل نمبر نمایاں جگہ آویزاں کریں تاکہ سائل اپنی شکایات کا بتا سکیں دفتری اوقات میں ایک اہلکار یونین کونسل کے دفتر ہمہ وقت موجود رہے ، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے ویژن کے مطابق عوام کو زیادہ سے زیادہ ریلیف انکی دہلیز تک پہنچائیں کم عمری کی شادی کرانے والے نکاح رجسٹرار کے خلاف فوری رپورٹ کریں ٹریننگ نہ لینے اور زائد فیس وصول کرنے پر نکاح رجسٹرار کے خلاف سخت کارروائی عمل میں لائی جائے گی ۔