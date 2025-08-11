پلازوں ،مارکیٹوں ،دکانوں کی پارکنگ کاکمرشل استعمال شروع
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)میونسپل کارپوریشن سرگودھاکے عملہ کی مبینہ ملی بھگت کے باعث بازاروں میں بنائے گئے پلازوں ،مارکیٹوں اور بڑی دکانوں کی پارکنگ کے لیے مختص رقبہ کو مالکان نے کمرشل استعمال کرنا شروع کر رکھاہے۔۔۔
پارکنگ کے لیے جگہ نہ ہونے کے باعث خریداری کرنے کے لیے آنے والے اپنی کاریں موٹر سائیکل اور دیگر گاڑیاں سڑکوں پر کھڑی کرنے پر مجبور ہیں جس کی وجہ سے سرگودھا میں ٹریفک کے مسائل میں اضافہ ہو رہا ہے سڑک پر موٹر سائیکل کھڑی کرنے پر آنے والوں کو ٹریفک پولیس کا سامنا کرنا پڑتا ہے اندرون شہر چارو مین بازاروں میں بنائی جانے والی بڑی بڑی دکانوں کے لیے پارکنگ کے لیے گراؤنڈ فلور رکھا گیا تھا لیکن جو اب کمرشل طور پر استعمال ہو رہے ہیں ،میونسپل کارپوریشن سرگودھا ان قانون شکن دکانداروں کے خلاف کاروائی کرنے سے گریزاں ہے ایک مرتبہ عملہ نے ایکشن لیتے ہوئے عمارتوں کو سیل کرنا شروع کیا تھامگر یہ افسران نے مبینہ دباؤ کی بناء پر معمولی جرمانہ کر کے ڈی سیل کر دی۔