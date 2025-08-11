ڈسٹرکٹ کونسل کے بجٹ سے 65کروڑ بلدیہ کو دینے کا حکم
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)حکومت پنجاب نے دیہی علاقوں کے مسائل کو نظر انداز کرتے ہوئے ڈسٹرکٹ کونسل سرگودھا کو اپنے ترقیاتی بجٹ میں سے 65کروڑ روپے بلدیہ سرگودھا کو دینے کی ہدایت کی ہے۔۔۔
اس فنڈ سے بازاروں کو خوبصورت اور بجلی کا نظام زیر زمین کیا جائے ذرائع کے مطابق ڈسٹرکٹ کونسل سرگودھا کے رواں مالی سال کے بجٹ میں ایک ہزار سے زائد دیہاتوں میں ترقیاتی کاموں کے لئے ڈیڑھ ارب روپے رکھے جا رہے ہیں، جس میں سے 65کروڑ روپے میونسپل کارپوریشن سرگودھا کو دیئے جائیں گے دیہی علاقوں کے مکینوں نے اس کو زیادتی قرار دیتے ہوئے کہا کہ پہلے ہی ہمارے مسائل حل نہیں ہورہے گلی محلوں کی ابتر صورتحال نعکاسی آب بہتر نہ ہے حکومت ہماریحق میں ڈاکہ ڈالنے کے بجائے بلدیہ کو حکومتی گرانٹ سے فنڈ دے دیے ۔