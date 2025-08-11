صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈسٹرکٹ کونسل کے بجٹ سے 65کروڑ بلدیہ کو دینے کا حکم

  • سرگودھا
ڈسٹرکٹ کونسل کے بجٹ سے 65کروڑ بلدیہ کو دینے کا حکم

سرگودھا(سٹاف رپورٹر)حکومت پنجاب نے دیہی علاقوں کے مسائل کو نظر انداز کرتے ہوئے ڈسٹرکٹ کونسل سرگودھا کو اپنے ترقیاتی بجٹ میں سے 65کروڑ روپے بلدیہ سرگودھا کو دینے کی ہدایت کی ہے۔۔۔

 اس فنڈ سے بازاروں کو خوبصورت اور بجلی کا نظام زیر زمین کیا جائے ذرائع کے مطابق ڈسٹرکٹ کونسل سرگودھا کے رواں مالی سال کے بجٹ میں ایک ہزار سے زائد دیہاتوں میں ترقیاتی کاموں کے لئے ڈیڑھ ارب روپے رکھے جا رہے ہیں، جس میں سے 65کروڑ روپے میونسپل کارپوریشن سرگودھا کو دیئے جائیں گے دیہی علاقوں کے مکینوں نے اس کو زیادتی قرار دیتے ہوئے کہا کہ پہلے ہی ہمارے مسائل حل نہیں ہورہے گلی محلوں کی ابتر صورتحال نعکاسی آب بہتر نہ ہے حکومت ہماریحق میں ڈاکہ ڈالنے کے بجائے بلدیہ کو حکومتی گرانٹ سے فنڈ دے دیے ۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

خورشید ندیم
نیا ’علمی‘ مقدمہ
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
سیانی مائی
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
باس نہیں دوست… صدی کا مکالمہ
بابر اعوان
میاں عمران احمد
سٹاک ایکسچینج، سرمایہ کاری اور ایران تجارت
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
14 اگست 2025ء
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
حقوقِ زوجین
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر