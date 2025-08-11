صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

فروٹ ریڑھی والے سینکڑوں غریبوں کا مسئلہ حل نہ ہو سکا

  • سرگودھا
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)ایک ماہ سے زائد عرصہ گزرنے کے بعد بھی سیاسی مداخلت کے باوجود فروٹ ریڑھی والے سینکڑوں غریبوں کا مسئلہ حل نہ ہو سکا۔۔۔

 اور یہ ریڑھیاں میونسپل کارپوریشن سرگودھا انتظامیہ کی نا اہلی اور بد انتظامی کی وجہ سے احاطہ جات میں ہی کھڑی ہیں، اورغریب ریڑھی والو کے گھرانے فاقہ کشی پر مجبور ہو کر رہ گئے ہیں ریڑھیوں بانوں کا کہنا ہے کہ بلدیہ حکام کی فاقہ کش پالیسی کی وجہ سے ہمارے گھروں کے چولہے بجھ گئے ہیں ہماری ریڑھی واپس نہیں کی جارہی ہے اور نہ متبادل جگہ دی جارہی ہے ،کوئی منصوبہ بندی نظر نہیں آتی، ہر طرف ڈنک ٹپاؤ پالیسی اپنا کر غریبوں کاعرصہ حیات تنگ کیا جا رہا ہے ، بڑی بڑی سیٹوں پر بیٹھے منصوبہ ساز بھی اسٹیٹس انجوائے کر رہے ہیں جبکہ عوام کا کوئی پرسان حال نہیں ۔ 

 

