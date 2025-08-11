سیور لائن بچھانے کیلئے کھودی گئی سڑکیں تعمیر نہ ہوسکیں
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)نیو ملت ٹاؤن ،مجاہد کالونی ،جوہر کالونی دین کالونی شیرازی ٹاؤن گل والا اور ملحقہ کالونیوں کے رہاشئیوں کا سیور لائن بچھانے کے دوران مین سڑکیں اور ملحقہ گلیاں ادھیڑ کر مرمت نہ کرانے کے خلاف احتجاج اعلیٰ حکام سے سڑک تعمیر کروانے کا مطالبہ، اہل علاقہ کا کہنا ہے کہ۔۔۔
کچھ عرصہ قبل محکمہ پبلک ہیلتھ نے نئی سیور لائن بجھاتے ہوئے اجنالہ بھلوال روڈ ادھیڑ کر رکھ دی جس سے عوام کو گزرنے میں شدید دشواری پیش آرہی ہے ، آئے رو ز حادثات میں لوگوں کو نقصان ہو رہا ہے ، ہزاروں افراد کی آمد ورفت کیلئے استعمال ہونیوالی ان سڑکوں پر جگہ جگہ گڑھے پڑے ہوئے ہیں اور بارش کے دنوں میں گزرنا لگ بھگ نا ممکن ہو جاتا ہے ، پہلے بھی احتجا ج کیا گیا جس پر حکام نے یقین دہانی کروائی تھی مگر پھر سے چپ سادھ لی،اور مختص کئے گئے فنڈز کسی اور منصوبے میں استعمال کرنے کی مجبوری ظاہر کر کے درخواست گزاروں کو چپ کروا دیا گیا،کمشنر اور ڈپٹی کمشنر ترجیح بنیادوں پر محکمہ سے سڑک مرمت کروائیں جبکہ انتظامیہ کا کہنا ہے کہ صرف جوہر کالونی سائیڈ کی سڑک کی مرمت کے لیے محکمہ ہائی وے کو تین کروڑ 13 لاکھ 64 ہزار روپے ادا کئے گئے ہیں تاہم نیو ملت ٹاؤن اور مجاہد کالونی کی درمیانی سڑک کی تعمیر تاحال ابتدائی مراحل میں ہے اگر حکومت نے گرانٹ دی تو اسے بھی تعمیر کر دیں گے ۔