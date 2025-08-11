اسسٹنٹ کمشنر کی اقدام خودکشی کرنیوالی 4بہنوں کی عیادت
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)ڈپٹی کمشنر کیپٹن (ر) محمد وسیم کی ہدایت پر اسسٹنٹ کمشنر شیریں گل نے ڈاکٹر فیصل مسعود ٹیچنگ ہسپتال کا دورہ کیا۔
انہوں نے گندم میں رکھنے والی زہریلی کی گولیاں کھانے والی چار بہنوں کی عیادت کی اور معالج ڈاکٹروں سے ان کی صحت کے بارے میں تفصیلی معلومات حاصل کیں۔اسسٹنٹ کمشنر نے ہسپتال انتظامیہ کو ہدایت دی کہ مریض خواتین کو بہترین طبی سہولیات فراہم کی جائیں اور ان کی حالت پر مسلسل نظر رکھی جائے ۔انہوں نے کہا کہ کسی بھی ہنگامی صورتحال میں فوری اور مؤثر طبی امداد فراہم کی جائے تاکہ مریضوں کی جان بچائی جا سکے ۔ واضح رہے کہ ہفتہ کے روز بھلوال کے چک 7 میں چار بہنوں نے گندم میں رکھنے والی گولیاں کھا لیں تھیں۔ جن میں 13 سالہ مصباح ، 14 سالہ بشری، 16 سالہ نایاب اور 18 سالہ الشبہ شامل ہیں۔