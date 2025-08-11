صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اسسٹنٹ کمشنر کی اقدام خودکشی کرنیوالی 4بہنوں کی عیادت

  • سرگودھا
اسسٹنٹ کمشنر کی اقدام خودکشی کرنیوالی 4بہنوں کی عیادت

سرگودھا(سٹاف رپورٹر)ڈپٹی کمشنر کیپٹن (ر) محمد وسیم کی ہدایت پر اسسٹنٹ کمشنر شیریں گل نے ڈاکٹر فیصل مسعود ٹیچنگ ہسپتال کا دورہ کیا۔

 انہوں نے گندم میں رکھنے والی زہریلی کی گولیاں کھانے والی چار بہنوں کی عیادت کی اور معالج ڈاکٹروں سے ان کی صحت کے بارے میں تفصیلی معلومات حاصل کیں۔اسسٹنٹ کمشنر نے ہسپتال انتظامیہ کو ہدایت دی کہ مریض خواتین کو بہترین طبی سہولیات فراہم کی جائیں اور ان کی حالت پر مسلسل نظر رکھی جائے ۔انہوں نے کہا کہ کسی بھی ہنگامی صورتحال میں فوری اور مؤثر طبی امداد فراہم کی جائے تاکہ مریضوں کی جان بچائی جا سکے ۔ واضح رہے کہ ہفتہ کے روز بھلوال کے چک 7 میں چار بہنوں نے گندم میں رکھنے والی گولیاں کھا لیں تھیں۔ جن میں 13 سالہ مصباح ، 14 سالہ بشری، 16 سالہ نایاب اور 18 سالہ الشبہ شامل ہیں۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

خورشید ندیم
نیا ’علمی‘ مقدمہ
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
سیانی مائی
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
باس نہیں دوست… صدی کا مکالمہ
بابر اعوان
میاں عمران احمد
سٹاک ایکسچینج، سرمایہ کاری اور ایران تجارت
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
14 اگست 2025ء
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
حقوقِ زوجین
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر