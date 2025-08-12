پوری قوم کو جشنِ آزادی کے موقع پر ملّی یکجہتی کا مظاہرہ کرنا چاہیے ، شیخ آصف وہرہ
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)صدر پاکستان الیکٹریکل مینوفیکچررز ایسوسی ایشن شیخ آصف وہرہ نے کہا ہے کہ آزادی کا جشن ہمارے لیے عید جیسا ہے۔۔۔
بھارت کی اشتعال انگیزیوں کے پیش نظر پوری قوم کو جشنِ آزادی کے موقع پر ملّی یکجہتی کا مظاہرہ کرنا چاہیے ۔ پاکستان عطیئہ خداوندی ہے ۔ 14/ اگست شکرانے کا دن ہے ۔ پوری قوم کو یکجا ہو کر دشمن کے خلاف صف آراء ہوجانا چاہیے ۔ بھارت نے ہمارے خلاف واٹر جنگ شروع کر رکھی ہے آج ہمیں اپنے ذاتی مفادات ، قومی مفادات پر قربان کرنے ہوں گے ۔