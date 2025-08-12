صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پوری قوم کو جشنِ آزادی کے موقع پر ملّی یکجہتی کا مظاہرہ کرنا چاہیے ، شیخ آصف وہرہ

  • سرگودھا
پوری قوم کو جشنِ آزادی کے موقع پر ملّی یکجہتی کا مظاہرہ کرنا چاہیے ، شیخ آصف وہرہ

سرگودھا(سٹاف رپورٹر)صدر پاکستان الیکٹریکل مینوفیکچررز ایسوسی ایشن شیخ آصف وہرہ نے کہا ہے کہ آزادی کا جشن ہمارے لیے عید جیسا ہے۔۔۔

بھارت کی اشتعال انگیزیوں کے پیش نظر پوری قوم کو جشنِ آزادی کے موقع پر ملّی یکجہتی کا مظاہرہ کرنا چاہیے ۔ پاکستان عطیئہ خداوندی ہے ۔ 14/ اگست شکرانے کا دن ہے ۔ پوری قوم کو یکجا ہو کر دشمن کے خلاف صف آراء ہوجانا چاہیے ۔ بھارت نے ہمارے خلاف واٹر جنگ شروع کر رکھی ہے آج ہمیں اپنے ذاتی مفادات ، قومی مفادات پر قربان کرنے ہوں گے ۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

اسلام آباد کی ترقی کیلئے پلاننگ ونگ کی خدمات قابل تحسین : چیئرمین سی ڈی اے

ٹروتھ یوتھ گروپ کے زیر اہتمام انٹرنیشنل یوتھ ڈے پر تقریب

کسی کو امن و امان میں خلل ڈالنے کی اجازت نہیں دینگے ، آ ئی جی

مشی واک پر پابندی ، خلاف ورزی پر کارروائی ہو گی ،کمشنر راولپنڈی

کے آئی ایم میں ایک ماہ کے انٹرن شپ پروگرام کا آغاز

پنجاب فو ڈ اتھارٹی کی کا رروا ئی 1600لٹر ناقص دودھ تلف

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
ایک ماں جو اعلیٰ ملکی اعزاز کی مستحق ہے!
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
لندن میں ملتانی اور ارشد ملتانی کا شعر
خالد مسعود خان
عرفان صدیقی
تازہ بھارتی جھوٹ، باسی کڑھی میں اُبال!
عرفان صدیقی
رشید صافی
افراد کا مرہونِ منت نظام
رشید صافی
جویریہ صدیق
مودی سرکار کی ڈوبتی نائو
جویریہ صدیق
حافظ محمد ادریس
رسولِ رحمتﷺ کے محبوب صحابی …(2)
حافظ محمد ادریس