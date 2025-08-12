ملزم گرفتار، کلاشنکوف برآمد، مقدمہ درج
میانوالی (نامہ نگار)تھانہ بانگی خیل پولیس کی کاروائی، ملزم گرفتار، کلاشنکوف برآمد، مقدمہ درج،ڈی پی او میانوالی کیپٹن ریٹائرڈ رائے محمد اجمل کی خصوصی ہدایات پر غیر قانونی اسلحہ رکھنے والوں کے خلاف کاروائی کرتے ہوئے۔۔۔
ایس ایچ او تھانہ بانگی خیل سب انسپکٹر امیر نواز خان اور انکی ٹیم نے مخبر کی اطلاع پر دوران چیکنگ ثناء اللہ ولد وزیر بادشاہ سکنہ بوڑھی ساغری شکردرہ سے کلاشنکوف برآمد کی جس کا کوئی لائسنس یا اجازت نامہ پیش نہ کر سکا۔ملزم کو گرفتار کرکے تھانہ بانگی خیل میں مقدمہ درج کر لیا۔۔