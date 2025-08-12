صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ملزم گرفتار، کلاشنکوف برآمد، مقدمہ درج

  • سرگودھا
ملزم گرفتار، کلاشنکوف برآمد، مقدمہ درج

میانوالی (نامہ نگار)تھانہ بانگی خیل پولیس کی کاروائی، ملزم گرفتار، کلاشنکوف برآمد، مقدمہ درج،ڈی پی او میانوالی کیپٹن ریٹائرڈ رائے محمد اجمل کی خصوصی ہدایات پر غیر قانونی اسلحہ رکھنے والوں کے خلاف کاروائی کرتے ہوئے۔۔۔

 ایس ایچ او تھانہ بانگی خیل سب انسپکٹر امیر نواز خان اور انکی ٹیم نے مخبر کی اطلاع پر دوران چیکنگ ثناء اللہ ولد وزیر بادشاہ سکنہ بوڑھی ساغری شکردرہ سے کلاشنکوف برآمد کی جس کا کوئی لائسنس یا اجازت نامہ پیش نہ کر سکا۔ملزم کو گرفتار کرکے تھانہ بانگی خیل میں مقدمہ درج کر لیا۔۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

اقلیتوں کے عالمی دن پر ڈپٹی کمشنر آفس میں کیک کاٹا گیا

ریڑھی ماڈل بازار کا 90فیصد کام مکمل ہو چکا :ڈپٹی کمشنر

ایم پی اے ثاقب خورشید نے پختہ سڑک کا افتتاح کردیا

18سال عمر والے ووٹ کا اندراج یقینی بنائیں:اللہ بخش ملغانی

یونیورسٹی آف لیہ کا مالی سال 2025-26کا بجٹ منظور

چہلم ، انتظامی و سکیورٹی پلان کو حتمی شکل دیدی گئی

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
ایک ماں جو اعلیٰ ملکی اعزاز کی مستحق ہے!
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
لندن میں ملتانی اور ارشد ملتانی کا شعر
خالد مسعود خان
عرفان صدیقی
تازہ بھارتی جھوٹ، باسی کڑھی میں اُبال!
عرفان صدیقی
رشید صافی
افراد کا مرہونِ منت نظام
رشید صافی
جویریہ صدیق
مودی سرکار کی ڈوبتی نائو
جویریہ صدیق
حافظ محمد ادریس
رسولِ رحمتﷺ کے محبوب صحابی …(2)
حافظ محمد ادریس