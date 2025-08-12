صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ہوائی فائرنگ کرنے والا گرفتار، پستول برآمد

  • سرگودھا
میانوالی (نامہ نگار )تھانہ پپلاں پولیس کی کاروائی، ہوائی فائرنگ کرنے والا ملزم گرفتار، 30 بور پسٹل برآمد، مقدمہ درج،ڈی پی او میانوالی کیپٹن ریٹائرڈ رائے محمد اجمل کی خصوصی ہدایات پر۔۔۔

 غیر قانونی اسلحہ رکھنے اور ہوائی فائرنگ کرنے والوں کے خلاف کاروائی کرتے ہوئے ایس ایچ او تھانہ پپلاں انسپکٹر سلیم اللہ خان اور انکی ٹیم نے مخبر کی اطلاع پر کاروائی کرتے ہوئے محمد مقصود ولد محمد یعقوب کو گرفتار کرکے مستعملہ اسلحہ پسٹل 30 بور برآمد کیا۔ جس کا کوئی لائسنس یا اجازت نامہ پیش نہ کر سکا۔ملزم کو گرفتار کرکے تھانہ پپلاں میں مقدمہ درج کر لیا۔

 

