معرکہ حق ریلی نکالی گئی شہریوں کی بڑی تعداد میں شرکت

  • سرگودھا
معرکہ حق ریلی نکالی گئی شہریوں کی بڑی تعداد میں شرکت

شاہ پور (نمائندہ دنیا )اگست کا مہینہ نہ صرف ہماری آزادی کا مہینہ ہے بلکہ یہ ہماری فتح کا مہینہ بھی ہے ، اور پاکستانی قوم یہ جشن صدیوں تک مناتی رہے گی۔

یہ بات اسسٹنٹ ڈائریکٹر لوکل گورنمنٹ چوہدری اجمل منیر نے معرکہ حق ریلی کے شرکا سے خطاب کرتے ہوئے کہی۔ ریلی کی قیادت سردار عاصم شیر میکن اور اسسٹنٹ کمشنر شاہ پور عابد ممتاز خان نے کی۔ سید آصف شاہ، ملک اظہر حسن، شیخ جواد قمر، مہر عبدالخالق، ملک تیمور سلطان ٹوانہ، حاجی افضل میکن، چوہدری اسلم میکن، سید امیر علی شاہ، مہر نذر، سٹی صدر راجہ فرخ قیوم، رانا مرتضی مقبول، عاطف انصاری، رمضان سیفی، قاری عبدالسمیع فاروقی، رانا اعظم خان، ملک رب نواز اور محبوب بھٹی سمیت شہریوں، تاجروں اور دیگر مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے افراد نے بھرپور شرکت کی۔

 

