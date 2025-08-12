صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

معیشت کے استحکام کیلئے کالاباغ ڈیم سمیت دیگر ڈیمز بنائے جائیں، رائو طاہر مشرف

  • سرگودھا
بھلوال(نمائندہ دنیا ) سابق امیدوار حلقہ این اے 82راؤ طاہر مشرف نے کہا ہے کہمہنگائی نے عام آدمی کا جینا دوبھر کردیا ہے جس کی وجہ سے لوگوں کیلئے دو وقت کی روٹی کا حصول بھی مشکل ترین ہوتا جارہا ہے۔۔۔

ضرورت اس امر کی ہے کہ ملکی انڈسٹری اور معیشت کے استحکام کیلئے کالاباغ ڈیم سمیت دیگر ڈیمز بنائے جائیں تاکہ توانائی کے بحران پر قابو پاکر انڈسٹری کو فروغ دیا جاسکے ،انہوں نے کہا کہ حکومت نے عوام سے جو وعدے کئے ہیں اگر انہیں پورا نہ کیا گیا تو سیاستدانوں سے عوام کا اعتماد اٹھ جائیگا ۔اس لئے حکومت کو چاہیئے کہ وہ فوری طور پر عوام کو بنیادی سہولتوں کی فراہمی کیلئے اپنا بھرپور کردار ادا کرے ۔

 

