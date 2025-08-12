پاکستان میں ٹمبر مافیا سرگرم عمل سر سبز و شاداب درختوں کو کاٹ رہا ہے ،مہر محمد شفیق
بھلوال(نمائندہ دنیا )جماعت اسلامی یوتھ و نگ کے جنرل سیکرٹری مہر محمد شفیق نے کہا ہے کہ نبی پاکؐ نے فرمایا تھا کہ جنگ کے بعد درختوں کو نہ کاٹنا، بچوں اور عورتوں کو قتل نہ کرنا، آج دنیا بھر میں درختوں کی افادیت پر زور دیا جارہا ہے ۔۔۔
مگر بدقسمتی سے پاکستان میں ٹمبر مافیا سرگرم عمل ہے جو سر سبز و شاداب درختوں کو کاٹ رہا ہے محکمہ جنگلات اس سلسلہ میں اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے میں ناکام ہے ،انہوں نے کہا کہ فضائی آلودگی کے خاتمہ کیلئے ضروری ہے کہ زیادہ سے زیادہ درخت لگائے جائیں ۔تاکہ ملک سر سبز و شاداب ہونے کیساتھ ساتھ فضائی آلودگی سے بچا جاسکے انہوں نے تمام محکموں کے سربراہوں سے کہا ہے کہ فوری طور پر تمام لوگ اپنے حصے کا ایک پودا لگا کر اس کی آبیاری کریں تو ملک سر سبز و شاداب ہوسکتا ہے اور ملک موسمیات کی تبدیلی سے محفوظ رہ سکتا ہے ۔