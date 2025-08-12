جماعت اسلامی کی 40 عوامی کمیٹیوں کی تشکیل مکمل کر لی گئی
میانوالی (نامہ نگار ،ڈسٹرکٹ رپورٹر)جماعت اسلامی کی عوامی کمیٹیوں کی تشکیل کا سلسلہ جاری ہے ضلع بھر میں تقریباً 40 عوامی کمیٹیوں کی تشکیل ہوگئی ہے 20 اگست تک تعداد دگنی ہوجائے گی۔۔۔
گزشتہ روز امیر جماعت اسلامی ضلع میانوالی حافظ جاوید اقبال ساجد نے موسیٰ خیل،چکڑالہ،داؤدخیل اور ماڑی کا دورہ کیا اور عوامی کمیٹیوں کی تشکیل کے سلسلہ میں الگ الگ اجتماعات اور اجلاسوں میں شرکت کی انہوں نے عوامی کمیٹیوں کی تشکیل کے حوالے سے جماعت کے مقامی عہدیداران کو ہدایات دیں.عوامی کمیٹیوں کے قیام کا مقصد علاقائی مسائل کی نشاندہی اور انہیں حل کرنے کی کوشش کرنا ہے امیر جماعت اسلامی پاکستان حافظ نعیم الرحمن کی ہدایت پر ملک بھر میں اب تک ہزاروں عوامی کمیٹیوں کا قیام عمل لایا جاچکا ہے اور یہ سلسلہ اجتماع عام 23،22،21 نومبر 2025ء مینار پاکستان لاہور کے انعقاد تک جاری رہے گا.