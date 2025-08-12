جشنِ آزادی اور معرکہ حق کی تقریبات کے جائزہ اجلاس کا انعقاد
میانوالی (نامہ نگار )ڈپٹی کمشنر خالد جاوید گورائیہ کی زیر صدارت جشنِ آزادی اور معرکہ حق کی تقریبات کا جائزہ اجلاس ڈی سی آفس کمیٹی روم میں منعقد ہوا۔
اجلاس میں ایڈمنسٹریٹر میو نسپل کمیٹی سلما ن احمد لو ن، سی او میونسپل کمیٹی ملک ساجد محمود، سی ای او ایجوکیشن ملک احمد یار، سی ای او ہیلتھ ڈاکٹر محمد رفیق خان نیازی، ڈی ایس او ممتاز خان کے علاوہ میو نسپل کمیٹیز کے افسران نے شرکت کی۔اجلاس میں سی ای او میو نسپل کمیٹی نے بریفنگ دیتے ہوئے بتایا کہ جشنِ آزادی اور معرکہ حق کے سلسلہ میں میونسپل کمیٹی کے علا وہ شہر کے دیگر چوک، چوراہوں کو خوبصورت اور نمائشی لائٹوں سے سجا یا دیا گیا ہے ۔انہوں نے بتا یا کہ 13اگست کی رات میو نسپل کمیٹی کی جا نب سے آتش با زی، لیزر شو اور میو زیکل نائٹ جبکہ14اگست کو پر چم کشائی کی مرکزی تقریب کا انعقاد کیا جا ئے گا۔اس موقع پر سی ای او ایجو کیشن نے مختلف سکولوں کے طلباء کی جا نب سے نعت خوانی، ٹیبلو اور تقاریری مقابلہ جات جبکہ ڈی ایس او نے کھیلوں کے مقابلہ جات کے شیڈول سے متعلق بریفنگ دی۔ڈپٹی کمشنر نے تما م متعلقہ افسران کو ہدایت کی کہ جشنِ آزادی اور معرکہ حق کی تقریبات کو ملی جو ش و خروش سے منا نے کے سلسلہ میں تما م انتظامات کو بروقت مکمل کیا جا ئے ۔