آغوش پروگرام کے تحت اہل خواتین کو رقوم کی ادائیگی پر اجلاس

  • سرگودھا
جوہرآباد (نمائندہ دُنیا) اسسٹنٹ کمشنر خوشاب چوہدری ضیاء اللہ کی زیر صدارت آغوش پروگرام (پنجاب ہیومن کیپیٹل انویسٹمنٹ پراجیکٹ) کے حوالے سے اجلاس منعقد ہوا۔۔۔

 جس میں پی ایچ سی آئی پی اور پی ایس پی اے کے افسران محمد زین العابدین اور مس رابعہ حیدر نے شرکت کی۔ اجلاس میں ڈی ڈی ایچ او خوشاب ڈاکٹر طاہر حیات نے بتایا کہ اہل خواتین کی فہرستیں موصول ہو چکی ہیں اور انہیں ہیلتھ فیلڈ سٹاف کے ذریعے آگاہ کیا جا رہا ہے کہ وہ جاز کیش کے ذریعے اپنی رقوم وصول کریں۔ اسسٹنٹ کمشنر نے ہدایت دی کہ رقوم کی ادائیگی جلد از جلد مکمل کی جائے اور رپورٹ پیش کی جائے ۔

 

