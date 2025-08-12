صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کوٹ چاندنہ کیمپ سے افغان مہاجرین کے انخلا کا سلسلہ جاری

  • سرگودھا
کالاباغ (نمائندہ دنیا) افغان کیمپ کوٹ چاندنہ میں افغان مہاجرین کے انخلا کا سلسلہ جاری ہے ،افغان مہاجرین کے پاکستان چھوڑنے کی ڈیڈ لائن ختم ہونے میں 19دن باقی رہ گئے ہیں۔

حکومت پاکستان کی جانب سے غیر ملکیوں کو 31 اگست تک ملک چھوڑنے کا حکم جاری کیا گیا ہے۔ حکومت پاکستان کی جانب سے چار اگست کو جاری ہونے والے آرڈر کے مطابق 31 اگست 2025 آخری ڈیڈ لائن مقرر کی گئی ہے اب تک تقریبا ہزاروں افغان باشندے افغان کیمپ چھوڑ کر جا چکے ہیں،اس سلسلے میں افغان مشران کا ایک گرینڈ جرگہ گزشتہ روز منعقد ہوا جس میں متفقہ طور پر حکومت پاکستان سے اپیل کرتے ہوئے افغان مشران عبدالسلام ، غازی خان اور کدالی خان نے کہا کہ ہم نے چالیس سال پاکستان میں گزارے ہیں جس پر ہم حکومت پاکستان کا شکریہ اد کرتے ہیں اور ہمیں حکومت پاکستان کا ہر فیصلہ قبول ہے ۔اور ساتھ یہ بھی اپیل کرتے ہیں کہ افغان کیمپ سے انخلاء کی ڈیڈ لائن میں توسیع کی جائے ۔

 

