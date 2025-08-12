صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مسلمانوں نے قائداعظم کی قیادت میں لاکھوں جانوں کا نذرانہ پیش کر کے یہ وطن حاصل کیا،تیمور حیات نون

  • سرگودھا
بھیرہ (نامہ نگار) ملک فیروز خان نون فاؤنڈیشن کے چیئرمین ملک تیمور حیات نون نے کہا ہے کہ برصغیر کے مسلمانوں نے قائداعظم محمد علی جناحؒ کی قیادت میں لاکھوں جانوں کا نذرانہ پیش کر کے یہ وطن حاصل کیا۔۔۔

اور اس کی حفاظت و ترقی میں نون خاندان کا بھی نمایاں کردار رہا ہے ۔انہوں نے کہا کہ سابق وزیراعظم ملک فیروز خان نون کی دوراندیش قیادت نے ملک کے بہتر مستقبل کے لیے گوادر کی بندرگاہ سلطنتِ عمان سے خرید کر پاکستان کا حصہ بنایا، جو آج ملکی ترقی اور روشن مستقبل کی ضمانت بن چکی ہے ۔ 

 

