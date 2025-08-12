پسند کی شادی پر میاں بیوی پر خنجروں،ڈنڈوں سے وار
جوہرآباد (نمائندہ دُنیا)سرفراز ٹاؤن کے قریب جھگیوں میں پسند کی شادی کرنے والے جوڑے پر چھ مسلح افراد نے حملہ کر دیا۔
حملہ آوروں نے فائرنگ، خنجروں اور سوٹوں سے عبدالخالق گاڈی اور اس کی اہلیہ عزیزاں مائی کو شدید زخمی کر دیا اور فرار ہو گئے ۔ زخمیوں کو پہلے ٹی ایچ کیو ہسپتال اور بعد ازاں تشویشناک حالت میں ٹیچنگ ہسپتال سرگودھا منتقل کر دیا گیا۔ پولیس نے شعبان گاڈی کی مدعیت میں ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا ہے ۔ واقعہ پانچ سال قبل کی گئی پسند کی شادی کا شاخسانہ ہے ۔