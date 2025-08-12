صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پسند کی شادی پر میاں بیوی پر خنجروں،ڈنڈوں سے وار

  • سرگودھا
پسند کی شادی پر میاں بیوی پر خنجروں،ڈنڈوں سے وار

جوہرآباد (نمائندہ دُنیا)سرفراز ٹاؤن کے قریب جھگیوں میں پسند کی شادی کرنے والے جوڑے پر چھ مسلح افراد نے حملہ کر دیا۔

حملہ آوروں نے فائرنگ، خنجروں اور سوٹوں سے عبدالخالق گاڈی اور اس کی اہلیہ عزیزاں مائی کو شدید زخمی کر دیا اور فرار ہو گئے ۔ زخمیوں کو پہلے ٹی ایچ کیو ہسپتال اور بعد ازاں تشویشناک حالت میں ٹیچنگ ہسپتال سرگودھا منتقل کر دیا گیا۔ پولیس نے شعبان گاڈی کی مدعیت میں ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا ہے ۔ واقعہ پانچ سال قبل کی گئی پسند کی شادی کا شاخسانہ ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

بارشوں کا پانی جمع،سڑکیں برباد ہونے لگیں

لدھیوالہ وڑائچ:گلی محلوں میں کوڑا کرکٹ کے ڈھیر،بدبو سے سانس لینا محال

اقلیتوں کے حقوق کو ہمیشہ مقدم رکھا جائیگا :سائرہ تارڑ

مذہبی آزادی اور مساوی حقوق اجاگر کرنے کیلئے ریلی

اقلیتوں کے قومی دن کے موقع پر سیالکوٹ میں سیمینار

حافظ آباد:طلبا اور طالبات میں خطاطی اور مصوری کے مقابلے

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
ایک ماں جو اعلیٰ ملکی اعزاز کی مستحق ہے!
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
لندن میں ملتانی اور ارشد ملتانی کا شعر
خالد مسعود خان
عرفان صدیقی
تازہ بھارتی جھوٹ، باسی کڑھی میں اُبال!
عرفان صدیقی
رشید صافی
افراد کا مرہونِ منت نظام
رشید صافی
جویریہ صدیق
مودی سرکار کی ڈوبتی نائو
جویریہ صدیق
حافظ محمد ادریس
رسولِ رحمتﷺ کے محبوب صحابی …(2)
حافظ محمد ادریس