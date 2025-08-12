جشنِ آزادی :ون ویلنگ اور بغیر سائلنسر موٹر سائیکل کیخلاف مہم
جوہرآباد (نمائندہ دُنیا)جشنِ آزادی کے موقع پر ون ویلنگ اور موٹر سائیکلوں کے سائلنسر اتارنے جیسے خطرناک رجحانات کی روک تھام کے لیے ٹریفک پولیس نے خصوصی آگاہی مہم کا آغاز کر دیا ہے۔
مہم کے دوران ورکشاپس کے مکینک اور موٹر سائیکل سواروں کو ہدایت دی جا رہی ہے کہ وہ انسانی زندگیوں کے تحفظ کے لیے ون ویلنگ یا سائلنسر ہٹانے میں کسی قسم کی معاونت نہ کریں، بصورتِ دیگر سخت قانونی کارروائی کی جائے گی۔ والدین سے اپیل کی گئی ہے کہ وہ اپنے بچوں پر کڑی نظر رکھیں تاکہ جشنِ آزادی پر خوشیاں محفوظ طریقے سے منائی جا سکیں۔ ضلع خوشاب کے داخلی و خارجی راستوں پر خصوصی ناکے بھی قائم کر دیے گئے ہیں تاکہ نوجوانوں کو پہاڑی علاقوں کی طرف غیر ضروری سفر سے روکا جا سکے ۔