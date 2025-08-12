حقیقی آزادی اس وقت حاصل ہوگی جب نااہل حکمرانوں سے نجات ملے گی،حسن اسلم اعوان
جوہرآباد (نمائندہ دُنیا )پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اور پنجاب اسمبلی کے رکن، ملک حسن اسلم اعوان نے کہا ہے کہ عوامی مینڈیٹ چرا کر اقتدار پر قابض ہونے والے غاصب حکمرانوں نے پاکستان کے 25 کروڑ عوام کو یرغمال بنا رکھا ہے۔
قوم کو حقیقی آزادی اس وقت حاصل ہوگی جب اسے نااہل اور فتنہ پرور حکمرانوں سے نجات ملے گی۔میڈیا نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یومِ آزادی کا تقاضا ہے کہ پوری قوم متحد ہو کر مینڈیٹ چور حکمرانوں کے خلاف آواز بلند کرے ۔ ایسے حکمران جو انتقامی سیاست کو فروغ دے رہے ہیں ۔