خودمختاری،یومِ آزادی ،خواتین کیموٹر بائیک ریلی کاانعقاد

  • سرگودھا
خودمختاری،یومِ آزادی ،خواتین کیموٹر بائیک ریلی کاانعقاد

بھکر (ڈسٹرکٹ رپورٹر)یومِ آزادی اور معرکۂ حق کی مناسبت سے ضلع بھر میں رنگا رنگ تقریبات کا سلسلہ جاری ہے ۔ اسی سلسلے میں ڈپٹی کمشنر محمد اشرف کی خصوصی ہدایت پر خواتین کے بااختیار ہونے (ویمن امپاورمنٹ) کے موضوع پر ایک موٹر بائیک ریلی کا انعقاد کیا گیا۔

 یہ ریلی کینال ریسٹ ہاؤس سے جھنگ موڑ تک نکالی گئی، جس کی قیادت سی ای او ایجوکیشن شازیہ توصیف نے کی۔ریلی میں مختلف سکولوں کی طالبات نے اپنی الیکٹرک بائیکس پر شرکت کی۔ ریلی کے شرکاء نے قومی پرچموں اور جوش و جذبے سے بھرپور نعروں کے ذریعے وطن سے محبت کا اظہار کیا۔ سی ای او ایجوکیشن شازیہ توصیف نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ وزیراعلیٰ پنجاب کے وژن کے مطابق خواتین کو باوقار اور خودمختار زندگی گزارنے کے لیے مثبت اقدامات کیے جا رہے ہیں ڈی ای او ایلیمنٹری زنانہ نگہت جمیل نے کہا کہ حکومتِ پنجاب کی جانب سے خواتین اساتذہ اور طالبات کو اپنی ذاتی سواری کی فراہمی ایک انقلابی اقدام ہے ۔ 

 

