صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

صوبائی صدر ایپکا پنجاب محمد ضیائاللہ کا پپلاں کا دورہ

  • سرگودھا
صوبائی صدر ایپکا پنجاب محمد ضیائاللہ کا پپلاں کا دورہ

میانوالی (نامہ نگار ،ڈسٹرکٹ رپورٹر)صوبائی صدر ایپکا پنجاب محمد ضیائاللہ کا پپلاں کا دورہ، ایپکا پپلاں کے نومنتخب عہدیداروں سے ملاقات کی نومنتخب عہدیداران ایپکا پپلاں کو مبارکباد پیش کی۔۔۔

انکے مسائل سنے اور انکے مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کرنے کی یقین دہانی کروائی اس موقع صدر ایپکا پپلاں عزیزاللہ خان، جنرل سیکرٹری رمضان مانک اور دیگر عہدیداروں نے صوبائی صدر ایپکا محمد ضیااللہ کا استقبال کیا ایپکا کے نومنتخب جنرل سیکرٹری ملک رمضان مانک نے بتایا کہ انشائاللہ نومنتخب عہدیداران ایپکا پپلاں کی تقریب حلف برداری بہت جلد لاہور میں منعقد ہو گی۔ جس میں مرکزی و صوبائی عہدیداران ایپکا شریک ہوں گے

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

چینی کی وافر فراہمی، ڈیلرز کیلئے نئی پالیسی متعارف

نیلا گنبد اپ گریڈیشن، 62 دکانیں مسمار کرنے کا پلان فائنل

لاہور ڈویلپمنٹ پروگرام کا 30 ارب سے فیز ٹو تیار

عرس داتا گنج بخش ؒ کی تقریبات کل سے شروع : شافع حسین

گورنر پنجاب سے پاکستان کول ایسوسی ایشن کے وفد کی ملاقات

یوم اقلیت پر تقریب، طلبہ کو سکالر شپس کے چیک تقسیم

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
ایک ماں جو اعلیٰ ملکی اعزاز کی مستحق ہے!
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
لندن میں ملتانی اور ارشد ملتانی کا شعر
خالد مسعود خان
عرفان صدیقی
تازہ بھارتی جھوٹ، باسی کڑھی میں اُبال!
عرفان صدیقی
رشید صافی
افراد کا مرہونِ منت نظام
رشید صافی
جویریہ صدیق
مودی سرکار کی ڈوبتی نائو
جویریہ صدیق
حافظ محمد ادریس
رسولِ رحمتﷺ کے محبوب صحابی …(2)
حافظ محمد ادریس