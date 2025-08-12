صوبائی صدر ایپکا پنجاب محمد ضیائاللہ کا پپلاں کا دورہ
میانوالی (نامہ نگار ،ڈسٹرکٹ رپورٹر)صوبائی صدر ایپکا پنجاب محمد ضیائاللہ کا پپلاں کا دورہ، ایپکا پپلاں کے نومنتخب عہدیداروں سے ملاقات کی نومنتخب عہدیداران ایپکا پپلاں کو مبارکباد پیش کی۔۔۔
انکے مسائل سنے اور انکے مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کرنے کی یقین دہانی کروائی اس موقع صدر ایپکا پپلاں عزیزاللہ خان، جنرل سیکرٹری رمضان مانک اور دیگر عہدیداروں نے صوبائی صدر ایپکا محمد ضیااللہ کا استقبال کیا ایپکا کے نومنتخب جنرل سیکرٹری ملک رمضان مانک نے بتایا کہ انشائاللہ نومنتخب عہدیداران ایپکا پپلاں کی تقریب حلف برداری بہت جلد لاہور میں منعقد ہو گی۔ جس میں مرکزی و صوبائی عہدیداران ایپکا شریک ہوں گے